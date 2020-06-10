محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة خلق أماكن إنتظار لاستيعاب السيارات المتواجدة بالشوارع الرئيسية والفرعية خاصة الشوارع المحيطة بالمحاور الجديدة التى تم انشائها بالعاصمة لتيسير الحركة المرورية .
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض المخصصة من أجله لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية ، مع المرور الدورى للتأكد من عدم استغلالها مرة اخرى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .
جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لأعمال تطوير الشوارع والمحاور الجديدة التى يتم انشائها بالمنطقة الشرقية ضمن المخطط الشامل لجعل المنطقة نموذجًا لباقى مناطق العاصمة .
وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بإقامة أى عقار فى القاهرة لا يلتزم بالإشتراطات البنائية التى توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات قاطنيه للقضاء على ظاهرة الإنتظار الخاطىء بالشوارع .
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يوجه بخلق أماكن لانتظار السيارات لمنع التكدس بالشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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