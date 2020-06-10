تحريك قيمة التذكرة.. "نقل القاهرة" تتقدم بدراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف اللواء رزق علي مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن تقدمه بدراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات، وفي مقدمتها تحريك قيمة التذكرة؛ لا سيما أن تكلفة التذكرة على الهيئة تقدر بنحو 8 جنيهات، بينما 80% من تذاكر الهيئة تُباع للجمهور بـ4 جنيهات، و12% منها بـ5 جنيهات، و8% منها فقط بـ6 جنيهات؛ لكنه بانتظار الرد.

وأضاف مصطفى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020/2021، أن الهيئة تعاقدت على 60 أوتوبيسًا جديدًا يقدم خدمات متميزة؛ منها 30 أوتوبيسًا في شهر يوليو المقبل، مقابل تذكرة سعرها 10 جنيات.

وتابع رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة بأن الدعم الموجه إلى الهيئة انخفض العام الجديد 2020/2021 بواقع 50 مليون جنيه، عن العام الجاري 2019/2020، ولدينا 350 خطًّا على مستوى الجمهورية.

ونوه مصطفى بخسائر الهيئة؛ لا سيما أن لديها 27 ألف عامل وهو عدد كبير، معظمها في القطاع الهندسي وتشكل عبئًا على الهيئة، حيث يبلغ عدد السائقين 7 آلاف مقابل 4 آلاف محصل، و8 آلاف بالقطاع الهندسي من ميكانيكية وغيرهم، في حين أن الهيئة يكفيها 20 ألف عامل فقط.

ولفت رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة إلى وجود نحو 900 عامل كانوا يعملون أيضًا بترام مصر الجديدة، منوهًا بأنه عرض إمكانية أن يعملوا في قطاع آخر يمكنه الاستفادة منهم؛ الأمر الذي دفع النائب أحمد السجيني إلى مطالبته بتقديم ورقة متكاملة بشأن مطالبته وخطته للتطوير المؤسسي للهيئة، مع التوصية بعقد اجتماع يضم هيئتي نقل القاهرة والإسكندرية، بحضور وزير التنمية المحلية والمحافظين وكل الجهات المعنية.