"المعارض والمؤتمرات" تكشف عن تأثير وتداعيات "كورونا" على موارد الهيئة وأنشطتها

محمد اسماعيل - القاهرة - قال اللواء سامي يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، خلال استعراضه، اليوم الأربعاء، تأثير تداعيات جائحة كورونا على موارد الهيئة وأنشطة المعارض والمؤتمرات التي توقفت منذ شهر مارس الماضى وحتى وقتنا الحالي، إن تداعيات الفيروس بدأت تظهر على الربعَين الأول والثاني من العام المالي الجديد 2020- 2021.

وأضاف يونس: بدأ منظمو المعارض في سحب المقدمات المالية التي سبق أن سددوها للهيئة؛ لعدم قدرتهم على إقناع العارضين بالمشاركة في المعارض في ظل الظروف الراهنة.

وطالب رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة، وزارة المالية بتوفير مبلغ 90 مليون جنيه؛ لصرف أجور ورواتب العاملين بالهيئة، مشيرًا إلى أن مساحة أرض المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر تبلغ نحو 162 فدانًا؛ ما يعني كثيرًا من النفقات.

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وأكد يونس أن معرض مارس الماضي الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات كان من المفترض أن يوفر صافي ربح للهيئة يُقدر بنحو 30 مليون جنيه.

وتابع رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بأن انتشار فيروس كورونا كان له تأثير بالغ على نشاط الهيئة؛ خصوصًا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنع ووقف الأنشطة التي تسمح بالتجمعات؛ ومنها نشاط المعارض.

وأوضح يونس أن الهيئة مرتبطة بمصروفات يجب الوفاء بها، وفي مقدمتها أجور العاملين البالغة 90 مليون جنيه بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2020- 2021.