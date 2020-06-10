"سياحة النواب" توافق على موازنة وزارة الطيران وهيئاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي، اليوم الأربعاء، على مشروعي خطة التنمية والموازنة للسنة المالية 2020- 2021 في ما يخص وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها؛ وهي ديوان عام الوزارة وهيئة الأرصاد الجوية، وصندوق دعم الطيران.
وأكدت اللجنة أن جميع البنود تمت صياغتها بما تم التوافق عليه بين وزارتي المالية والجهات التابعة لوزارة الطيران المدني.
وقال صدقي: "يعد قطاع الطيران المدني الأكثر تأثرًا من أزمة فيروس كورونا؛ فبعد انتشار الفيروس أغلقت دول العالم حدودها أمام حركة المسافرين المدنيين".
وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة: فرضت قيود للحد من انتشار الفيروس؛ ما عرض حركة الطيران المدني إلى انخفاض هائل بسبب هذه القيود وكبد شركات الطيران سواء الرسمية (شركة مصر للطيران) أو الخاصة، خسائر كبيرة، مع إلغاء حجوزات المواطنين لرحلاتهم واستعادة مقابل تذاكر سفرهم ودون غرامات أو خصومات؛ الأمر الذي يتطلب معه أن تقوم الحكومة بتقديم حزمة تيسيرية لمساندة قطاع الطيران المدني خلال الفترة المقبلة؛ لضمان عودة التدفقات السياحية.
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