أخبار مصر | دعم مصر: مصر دائما تجنح للسلم ولكن أمنها القومي خط أحمر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر دعم مصر: مصر دائما تجنح للسلم ولكن أمنها القومي خط أحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية، بالترحيب الدولي الذي شهدته المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن مصر دائما تجنح للسلم وتسعى الى إستقرار منطقة الشرق الاوسط لما لديها من دور فاعل فى المنطقة وحيوى ومؤثر أيضا نظرا لما أكتسبته من ثقل دولى يؤكد على أهميتها ومكانتها الكبيرة وسط الكبار.

وأضاف "القصبي" في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن المبادرة دعمها المجتمع الدولى لانها ليبية ليبية خالصة برعاية مصرية حيث حرصت مصر على ألا يتدخل أحد فى شئونها وتسعى دائما لابعاد التدخل الاجنبى فى شئونها وخاصة ارسال ما لايقل عن الالاف من المرتزقة لدعم الارهاب ليس فى لبييا فقط بل فى منطقة الشرق الاوسط، موضحا أن العالم تبنى المبادرة لانها شاملة جامعة وتمثل خارطة طريق لعودة الهدوء فى الشارع الليبى.

وأشار القصبى أن مصر تلعب دورها السياسى بما يتناسب مع مكانتها ولن تتخلى أبدا عن مساندة الشعب الليبى وشرعيته بعيدا عن دول وجماعات تدعم الارهاب وتسعى الى توطينه بالمنطقة موضحا أن العالم أجمع أشاد بالمبادرة وبدور القيادة السياسية الحكيمة التى تسعى دائما الى بسط السلام ووأد الفتن وتحقيق الاستقرار للمنطقة وهذا يدل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد يحظى بتقدير واحترام العالم لما يؤديه تجاه المنطقة بالكامل.

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مصر أبدا لم تكن مغتصبة أو استولت على حقوق الغير او تدخلت فى شئون الدول الداخلية ولكن أمنها القومى والاستراتيجى خط احمر ولن نسمح بحالة من الفوضى أو اى تهديد تتعرض له دولتنا بعدما عاشت مصر سنوات عجاف من عام ٢٠١١ إلى أن بدأت مصر الجديدة بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة والتي سعت للأمن الداخلي والاستراتيجي لتأمين المستقبل وعدم المساس بأمنها بأى حال، وهذا ماظهر في الوقت ذاته من تعامل مصر مع الملف الاثيوبى بضرورة وضع محددات ملزمة للجانب الاثيوبى من خلال التفاوض الجاد للوصول لحل عادل للجميع دون تفريط حق مصر فى المياه وهذا يدل على أن القيادة المصرية تجنح للسلم داخليا وخارجيا.