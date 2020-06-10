أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتفقد محطة دمنهور تمهيدا لافتتاحها (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتفقد محطة دمنهور تمهيدا لافتتاحها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الاربعاء، محطة دمنهور بمحافظة البحيرة، لمتابعة ما تم من أعمال هدم وإعادة إنشاء للمحطة طبقًا للعقد المُبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات.

ووجه رسلان خلال زيارته بضرورة الالتزام بتوقيتات التسليم والتأكيد على نهو كافة الأعمال بالمحطة بالمواعيد المحددة وطبقًا للخطة الزمنية الموضوعة بالعقد محل التطوير.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الهيئة على ضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة بصورة دائمة لتصل للمستوى المأمول والذي يتماشى مع خطة التطوير الشاملة، الأمر الذي يتناسب والنسق العام للمستوى المرجو في كافة محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

كما وجه رئيس الهيئة برفع الخردة الموجودة بحوش المحطة بالتنسيق مع قطاع المشروعات وشركة حديد المصريين وطبقًا للعقد المبرم بين الهيئة والشركة.

وفي سياق متصل، شدد على التأكيد دومًا على اتباع كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا من خلال التعقيم المستمر خاصةً فيما يخص استراحات العاملين لخلق بيئة عمل آمنة ومناسبة لإتمام أعمالهم بالصورة المُثلى ودون مخاطر أو أضرار.

وتعدّ محطة دمنهور واحدة من الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، كونها تضيف قيمة كبيرة لكيان عريق ينشد تقديم خدماته في أرقى وأزهى حُلة، الأمر الذي تم طبقًا لخطط الدولة ببرنامج شامل ساعدت من خلاله في تذليل أية عقبات لدفع المشروع للأمام ومن ثم إتمامه.

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وفى خلال زيارة رئيس الهيئة لمحطة دمنهور تفقد اعمال تطوير نظم كهربة الاشارات ببرج دمنهور واكد على الشركة المنفذة بضرورة وضع البرج بالخدمة قبل نهاية يوليو ٢٠٢٠ طبقا للبرنامج الزمنى المعد لدخول برج دمنهور والمسافة التى يخدمها البرج بطول ٣٥ كم.

كما استكمل رسلان جولته بزيادة برج ومحطة ايتاي البارود لمتابعة الأعمال بهما طبقًا لأعمال مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية تنفيذ شركة تالس الإسبانية.

وخلال الزيارة، وجه المهندس أشرف رسلان باستخدام أنظمة الإشارات الخاصة بالأبراج التي تم تحديثها بالخطوط الميكانيكية، كما طالب المسئولين بشركة تالس بتسليم مفاتيح التحاويل للعاملين بالتشغيل لإمكان التشغيل يدويًا حال حدوث أية أعطال تفاديًا لإطالة أمد العطل، وكذا مراجعة السكك والمنحنيات على طول الخط وعمل الصيانة الدورية اللازمة.

وعلى صعيد محطة ايتاي البارود، شدد أشرف رسلان من جديد على الارتقاء بنظافة حوش المحطة، وكذا الاهتمام بمظهر المحطة ونظافتها بشكل عام لتتماشى وخطة التطوير الشاملة التي تشهدها الهيئة على كافة الأصعدة، كما وجه بمراجعة حالة قسم القاطرات وتطهيره وتنظيفه بمعرفة شركة الخدمات المتكاملة واستبدال صناديق العهدة الخشبية بأخرى من الصاج والتشجير خلف القسم ورفع القمامة والأتربة الموجودة، وكذا رفع الأكشاك الموجودة على رصيف المحطة واختيار الأماكن التي تتناسب والنماذج المعتمدة من قبل الهيئة، للمحافظة على النسق الجمالي للمحطة.

كما أكد رسلان على ضرورة متابعة حالة دورات المياة بصورة مستمرة للتأكد من نظافتها، ووجه تعليماته لنائبي الصيانة والخدمات المشتركة بسرعة نهو تلك الملاحظات بالتنسيق مع مدير الهيئة لمنطقة وسط الدلتا.

وأنهى المهندس أشرف رسلان جولته بالتأكيد على العاملين بضرورة مواصلة العمل وبذل الجهد مؤكدًا لهم ربط الحافز بالجهد المبذول ومحاسبة المقصرين لإعلاء قيمة العمل، كما أكد على ضرورة ارتداء العاملين للزي المصلحي والكمامة الواقية للحد من انتشار الفيروس بجانب الاجراءات الوقائية التي اتخذها الهيئة من تعقيم وتطهير لكافة مواقع التشغيل والصيانة بالهيئة.

جاء ذلك برفقة مسئولي الهيئة والشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومندوبي شركة تالس الاسبانية.