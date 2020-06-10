أخبار مصر | القوى العاملة: الإمارات تقدم وظائف متنوعة للوافدين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: الإمارات تقدم وظائف متنوعة للوافدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعة علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأشارت الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، في تقريرها للوزير، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، قدمت عبر منصة سوق العمل الافتراضي التابعة لها، عدداً من الوظائف في مجالات متنوعة لغير المواطنين، الذين تأثرت الجهات التي كانوا يعملون بها جراء تداعيات انتشار فيروس "كورونا" شملت تخصصات عدة، تتناسب مع مختلف المؤهلات التعليمية، وبرواتب مجزية لبعض الوظائف بشرط توفر خبرة تزيد على 15 سنة.

وتصدرت الوظائف في قطاع النفط والغاز، أكثر الوظائف المعروضة، تلاها قطاع الإنشاءات والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيات المعلومات، وتوزيع المواد الغذائية والإدارة، كما طرحت مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في الاستفادة من خبرات الموظفين، تخصصات في جميع الأعمال المرخص لها في الدولة، إضافة إلى تقديم بعضها فرص العمل الإضافي‪.‬

السعودية تتيح خاصية التقاضي عن بعد للمصريين أصحاب القضايا العمالية

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي أشار فيه إلي أن وزارة العدل بالمملكة تتيح خاصية التقاضي عن بعد لتسهيل إجراءات التقاضي نظرا لتعليق عقد جلسات المحاكمة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أنه بدلا من عقد الجلسات المباشرة يتم اتخاذ بعض الخطوات لمساعدة العاملين المصريين بالسعودية أصحاب القضايا العمالية ، وذلك بالدخول على خدمة "ناجز" وتختار المحاكم ومن ثم قضايا، سوف يظهر لك القضية التى تخصك سواء مدعي أو مدعى عليه ، وكل قضية يكون فيها جميع بياناتها من رقم القضية وصفتك في القضية والمحكمة والدائرة.

وأشارت إلى أنه يوجد أربع خيارات في آخر الجدول (الجلسات ، ونص الحكم ، والتقاضي عن بعد ، وتواصل معنا) ستختار التقاضي عن بعد ، وسيتم تحويلك إلى نظام "ناجز" الجديد وستجد القضية التى تخصك بنفس الخيارات ستختار التقاضي عن بعد. ستدخل على أيقونة التقاضي عن بعد ستجد رقم القضية وتحتها موعد نهاية كتابة المذكرات بجانبها على الشمال ٣ نقاط فوق بعض إذا ضغطت عليهم سيظهر طلب تمديد الوقت المسموح لكتابة المذكرة، ويوجد مربع فاضي ستكتب فيه ردك لا يتجاوز ٢٠٠٠ حرف، ويرجى الاختصار على قدر المستطاع فيما لا يخل بمذكرتك بلاش المقدمة واهتم بالتفاصيل.