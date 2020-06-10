أخبار مصر | شباب الصحفيين إلي جمال عيد: هتندم على بيع وطنك..وقت الحساب قادم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر شباب الصحفيين إلي جمال عيد: هتندم على بيع وطنك..وقت الحساب قادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت جبهة شباب الصحفيين رساله شديدة اللهجة إلي الناشط الوهمي المدعو جمال عيد الشهير ب "دوكو" قائلة: أيها العميل المفلس الكذاب بتدور في دفاترك القديمة ...يبدو أن الفلوس لم تأتي؟؟بيفكر الناس أنة ناشط ومكافح وعايز لة قرشين!! مؤكدة الجبهة علي أنة في مقابل القرشين دول ممكن تعمل أي حاجة.كذب وعمالة وخيانة وفبركة.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية ردا على مهاترات جمال عيد:مش جديد عليك أن تكون المدافع الأول عن الإخوان الإرهابية ومهما فعلت لن تنال مرادك أبدا أبها العميل الفاشل والساقط سياسياً.

اضاف طوالة: لازم تعرف ان وقت الحساب قادم وأنت هتندم على بيعك لوطنك وماحدش هيقبل ساعتها إنك كنت مش فاهم وان كل دة أكل عيش.مش هينفعك الندم يا كبير الكذابين