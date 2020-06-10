أخبار مصر | "سياحة النواب": قطاع الطيران المدني الأكثر تأثرا من أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "سياحة النواب": قطاع الطيران المدني الأكثر تأثرا من أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إن قطاع الطيران المدني هو الأكثر تأثرا من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أن أغلقت دول العالم حدودها أمام المسافرين المدنيين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 / 2021، وذلك فيما يخص القطاع السياحي.

ووافقت اللجنة في اجتماعها، على مشروعي خطة التنمية و الموازنة للسنة المالية 2020- 2021 فيما يخص وزارة الطيران المدني والهيئات التابعة لها وهي ديوان عام الوزارة و هيئة الأرصاد الجوية وصندوق دعم الطيران ، مؤكدة أن جميع البنود تمت صياغتها بما تم التوافق عليه بين وزارتي المالية والجهات التابعة لوزارة الطيران المدني.

وقال "صدقي" خلال اجتماع اللجنة إن مواجهة انتشار فيروس الكورونا قد فرضت قيود مما عرض حركة الطيران المدني لانخفاض هائل بسبب هذه القيود وكبد شركات الطيران سواء الرسمية " شركة مصر للطيران " أو الخاصة خسائر كبيرة مع إلغاء حجوزات المواطنين لرحلاتهم واستعادة مقابل تذاكر سفرهم و بدون غرامات أو خصومات الأمر الذي يتطلب معه أن تقوم الحكومة بتقديم حزمة تيسيرية لمساندة قطاع الطيران المدني خلال الفترة المقبلة لضمان عودة التدفقات السياحية.

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جدير بالذكر أن اللجنة قد وافقت أيضا في إجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العام للدوله للعام المالي 2020 / 2021، فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والموازنة العامة للدولة 2020/2021.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها على ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي والفندقي ، كما أوصت اللجنة بالرقابة و المتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم و التطهير للانشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها و إطلاق مبادرة " مصر واجهة نظيفة " ، وضرورة الإسراع في في إصدار قانون السياحة الصحية والاستشفائية لما تتمتع به مصر من مقومات في هذا المجال .

كما أوصت اللجنة بالعمل على سرعة عقد اللجنة الخاصة بالتذاكر المجمعة و التابعة للمجلس الأعلى للاثار و الانتهاء من تسوية قيمة تلك التذاكر مع شركات السياحة وخصوصا بعد اخر زيادة الرسوم على تلك التذاكر ، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالمبادرات و التسهيلات وضرورة تفعيل صندوق إعانات الطوارئ لدعم القطاع بسيولة نقدية لمواجهة المصروفات الضرورية من رواتب و ايجار و مرافق على ان يتم استردادها بعد عودة النشاط السياحي بعد عام وبدون فوائد.

و شملت التوصيات أيضا حزمة من المطالب فيما يخص الترويج و التنشيط السياحي حيث دعت لابتكار شكل جديد للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي يتناسب مع التغييرات العالمية و الاستعانة بالاساليب التكنولوجية الحديثة و المبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين و ضمان تكرارية الزيارة.