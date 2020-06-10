أخبار مصر | السعودية تتيح خاصية التقاضي عن بعد للمصريين أصحاب القضايا العمالية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر السعودية تتيح خاصية التقاضي عن بعد للمصريين أصحاب القضايا العمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية، أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي أشار فيه إلي أن وزارة العدل بالمملكة تتيح خاصية التقاضي عن بعد لتسهيل إجراءات التقاضي نظرا لتعليق عقد جلسات المحاكمة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أنه بدلا من عقد الجلسات المباشرة يتم اتخاذ بعض الخطوات لمساعدة العاملين المصريين بالسعودية أصحاب القضايا العمالية، وذلك بالدخول على خدمة "ناجز" وتختار المحاكم ومن ثم قضايا، سوف يظهر لك القضية التى تخصك سواء مدعي أو مدعى عليه، وكل قضية يكون فيها جميع بياناتها من رقم القضية وصفتك في القضية والمحكمة والدائرة.

وأشارت إلى أنه يوجد أربع خيارات في آخر الجدول (الجلسات، ونص الحكم، والتقاضي عن بعد، وتواصل معنا) ستختار التقاضي عن بعد، وسيتم تحويلك إلى نظام "ناجز" الجديد وستجد القضية التى تخصك بنفس الخيارات ستختار التقاضي عن بعد. Advertisements ستدخل على أيقونة التقاضي عن بعد ستجد رقم القضية وتحتها موعد نهاية كتابة المذكرات بجانبها على الشمال ٣ نقاط فوق بعض إذا ضغطت عليهم سيظهر طلب تمديد الوقت المسموح لكتابة المذكرة، ويوجد مربع فاضي ستكتب فيه ردك لا يتجاوز ٢٠٠٠ حرف، ويرجى الاختصار على قدر المستطاع فيما لا يخل بمذكرتك.

وكشفت وزارة العدل بالمملكة أنه يوجد ملاحظات عامة وهي: مذكرتك تركز فيها على تاريخ بداية عملك، وتاريخ نهاية عملك، وسبب إنهاء عقدك، والطلبات، ويجب ان تكون الطلبات واضحة ومحددة، ويرجى عدم تضييع وقت المحكمة بالمشاكل مع المدير والتركيز على حقوقك ومستحقاتك.