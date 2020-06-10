أخبار مصر | رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة: تكلفة التذكرة 8 جنيهات ونبيعها بـ4

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة: تكلفة التذكرة 8 جنيهات ونبيعها بـ4 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء رزق علي مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام المالي الجديد 2020 / 2021، عن تقديم دراسة تستهدف تقليل الدعم خلال 3 سنوات.

وأوضح "مصطفى"، أنه يأتي في مقدمة هذه الدراسة تحريك قيمة التذكرة خاصة وأن تكلفة التذكرة على الهيئة تقدر بنحو 8 جنيهات فيما أن 80% من تذاكر الهيئة تباع للجمهور بـ4 جنيهات و12% منها بـ5 جنيهات و8% منها فقط بـ6 جنيهات، لكنه بانتظار الرد، مشيرا إلى أن الهيئة تعاقدت على 60 أتوبيسا جديدا يقدم خدمات متميزة، منهم 30 أتوبيسا في شهر يوليو القادم مقابل تذكرة 10 جنيهات.

وقال، إن الدعم الموجه للهيئة انخفض العام الجديد 2020/2021 بواقع 50 مليون جنيه عن العام الجاري 2019/2020، ولدينا 350 خطا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن خسائر الهيئة لاسيما وأن لديها 27 ألف عامل وهو عدد كبير، معظمها في القطاع الهندسي وتشكل عبئا على الهيئة، حيث يبلغ عدد السائقين 7 آلاف مقابل 4 آلاف محصل، و8 آلاف بالقطاع الهندسي من ميكانيكيا وغيرها، في حين أن الهيئة يكفيها 20 ألف عامل فقط.

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ولفت "مصطفى"، إلى وجود نحو 900 عامل كانوا يعملون أيضا بترام مصر الجديدة، وعرضت إذا كان في إمكانية لكي يعملون في قطاع آخر يمكن الاستفادة منهم.

فيما طالب النائب أحمد السجيني، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة بتقديم ورقة متكاملة بشأن مطالبته وخطته للتطوير المؤسسي للهيئة، مع التوصية بعقد اجتماع يضم هيئتي نقل القاهرة والإسكندرية بحضور وزير التنمية المحلية والمحافظين وكافة الجهات المعنية.

وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري ، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 / 2021 كل في مجال اختصاصه.