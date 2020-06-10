أخبار مصر | الجيزة تخصص خطا ساخنا للرد على الشكاوي المتعلقة بـ"كورونا"

خصصت محافظة الجيزة، أرقاما جديدة للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة بمرض كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

يذكر أن المحافظة قد أعلنت عن أرقام طوارئ أخرى بذات الشأن وهى:

حيث تم تخصيص رقم طوارئ "15571" والخاص بغرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية للعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع .

• 16528 "منظومة الشكاوى الحكومية".

• 105- 15335 "الخط الساخن لوزارة الصحة".

• 114 "غرفة عمليات المحافظة".

• 35714170 " مديرية الشئون الصحية بالجيزة " .

تعرف على استعدادات محافظة الجيزة لامتحانات الثانوية

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استعرض اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، آليات تنفيذ بعض الإجراءات الامتحانات القانوية العامة، وذلك بالتعاون مع كافة المديريات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الإدارات التعليمية والأجهزة المعاونة للوقوف علي الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

وشدد راشد على أهمية توافر المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن صالح الطلاب وانتظام سير الامتحانات.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تأمين لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها قبل وبعد أداء الامتحانات وكذا وضع كبائن تعقيم باللجان المدرسية لتعقيم الطلاب وأجهزة كواشف حرارية لرصد درجات حراره الطلاب قبل الدخول إضافه إلى تجهيز لجان عزل لامتحان الطلاب التى تظهر عليهم الأعراض البسيطة وتوفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل وغيرها من سبل الأمان والسلامه للطلاب.

أكد المحافظ أنه تم تجهيز 194 لجنة أساسية و37 لجنة إحتياطية مع الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة بحيث تكون المسافة متر على الأقل وسيتم تنظيم الجلوس باللجنة ليكون بها 14 طالبا فقط على مسافات متباعدة من بعضهم.

كما أكد محافظ الجيزة على تطهير الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مشيراً أنه تم تجهيز 55 إستراحة بــ20 إدارة تعليمية وضمت تخصيص 30 استراحة للرجال و25 استراحة للسيدات وكاملة التجهيزات.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم فى التأكد من الخدمات والمرافق فى كافة اللجان والاستراحات.

كما وجه مديرية الصحة والتأمين الصحى بتوفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف والأدوية اللازمة للحالات المرضية البسيطة وإلى الكهرباء والتليفونات والمياه بتوفير ودعم إحتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والإتصالات والمياه اللازمة لكل لجنة وإستراحة وتوفير إحتياطات إضافية منها وإلى التموين لتوفير إحتياجات الإستراحات ورؤساء وملاحظى اللجان من الخبز والسلع الضرورية.

ومن جانبه أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم الاستعداد وتجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر مع توفير وسائل التهوية وأخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجاز العمل على أكمل وجه مع عقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.