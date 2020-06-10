أخبار مصر | وزيرة التضامن تتفقد الأنشطة المقدمة بحي الأسمرات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تتفقد الأنشطة المقدمة بحي الأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، زيارة بحي الأسمرات لتفقد أعمال الإنشاء بمركز خدمات الأسرة والطفولة بمنطقة الأسمرات، وذلك للعمل على الانتهاء من أعمال الإنشاء فيه 30 يونيو الجاري.

وتقدم أعمال الإنشاء عددًا من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة لسكان حي الأسمرات، بتكلفة ٧٦ مليون جنيه.

وأكدت القباج، على أن العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من أعمال الإنشاء هذا الشهر؛ حيث كان من المفترض الانتهاء قبل هذه المدة لولا تداعيات مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت، أن المبنى يقام على مساحة ٥٠٠٠ متر، ويتكون المركز من ٣ طوابق ويحتوي على معارض للأسر المنتجة وخدماتها ومركز تنمية مهارات الطفل العامل ومركز الاستشارات الأسرية ومركزا لخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومركزًا للمرأة المعنفة و٣ دور مناسبات ومركزًا للتدريب.

وتفقدت خلال جولتها إحدى حضانات التي أنشأتها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية خير وبركة ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وكانت الوزارة قد خصصت ميزانية لإنشاء ٨ حضانات تم افتتاح ٦ منهم الخدمة لأكثر من ١٣٠٠ طفل، وجاري العمل آخر حضانتين.

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واستمعت الوزيرة لشرح حول الخدمات التي تقدمها الحضانات لسكان الأسمرات ووجهت بزيادة أعداد الحضانات بحي الأسمرات لسد العجز.

وانتقلت بعد ذلك إحدى الوحدات التي قامت الوزارة بتأثيثها ضمن مشروع ضمن مشروع تأثيث وحدات المدن الجديدة لنقل سكان المناطق الخطرة؛ حيث جهزت الوزارة خلال الفترة الماضية ٧٣٠٠ وحدة بتكلفة وصلت إلى ٢٥٠ مليون جنيه، وهي إجمالي عدد الوحدات بمشروع "الأسمرات ٣".

رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال جولتها عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي على رأسهم محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، ومحمد السيد مدير مديرية القاهرة، ومحمد موسى معاون الوزيرة لخدمة للمواطنين ورئيس القطاع التكافلي ببنك ناصر الاجتماعي والمهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات.

وخلال الجولة قالت القباج إن حي الأسمرات يعد تجربة نجاح للدولة المصرية في تحقيق كافة أهداف التنمية وتوفير الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا وينال اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وينعكس ذلك في حرص كافة الوزارات على تقديم أفضل خدماتها لسكان حي الأسمرات، لذلك حرصت وزارة التضامن الاجتماعي أن تنشئ مجمع خدمات يمكنمن خلاله تقديم كافة الخدمات وإقامة الأنشطة التنموية وأنشطة قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية وسيتم تجهيز وتأثيث المركز على أعلى مستوى يسمح بتنفيذالأنشطة وتقديم الخدمات لأهالي الأسمرات.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الإجتماعي إنتهت من فرش المرحلة التالتة من حي الأسمرات بحوالي ٧٣٠٠ وحدة سكنية إلى جانب ما تقوم به من فرش وتأثيث لوحدات المشروعات الأخرى التي يستفيد منها سكان المناطق الخطرة، وتحرص على تدبير التمويلات اللازمة لتوفير أجود أنواع الآثاث.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن تمويل إنشاء ٨ حضانات بحي الأسمرات يعكس اهتمام الوزارة بتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأطفال الأسمرات، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة إنشاء مجمع إداري داخل الأسمرات يضم فرع لبنك ناصر الاجتماعي ووحدة اجتماعية ومكاتب لهيئة التأمين الاجتماعي، لتسهيل تقديم الخدمات لأبناء حي الأسمرات.