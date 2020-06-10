أخبار مصر | الزراعة: ضبط أكثر من 85 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في شهر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: ضبط أكثر من 85 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر مايو، حيث بلغ أجمالي المضبوطات حوالي 85 طن و631 كجم في 25 محافظة، وجاء ذلك وفق التقرير الذي تلقاه من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقد قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، بتكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، وذلك للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

وكشفت الهيئة عن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1005 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حملات التفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين. Advertisements وفي سياق اخر، عقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اجتماعًا مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطري، على مستوى محافظات الجمهورية، وبحضور الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة لشئون الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. وناقش الاجتماع الأسس التنفيذية للبدء في أعمال حصر الثروة الداجنة بكافة أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات.

وقال الصياد، إننا نسابق الزمن لحصر ثرواتنا الداجنة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أهمية قواعد البيانات في الإنتاج الداجني من أجل اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة في الأوقات المناسبة، وأن الغرض من الحصر هو معرفة الاحتياجات المطلوبة لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم اللازم للمزارع النظامية.