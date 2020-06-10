مصر | بيصور مراته "لايف" والثمن بـ"الدولار".. مفاجآت جديدة حول شبكة "مزاجو"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بيصور مراته "لايف" والثمن بـ"الدولار".. مفاجآت جديدة حول شبكة "مزاجو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مفاجآت جديدة حملتها أوراق التحقيقات حول واقعة سقوط شبكة شواذ يقودها شخص ثلاثيني العمر، شهرته "رامو مزاجو"، إذ تبين أن المتهم الرئيسي في الواقعة، سبق له الزواج عدة مرات كـ"بيزنس"، ويقوم بالاتفاق مع زوجته وشخص آخر من أفراد "الشبكة"، على ممارسة الرذيلة، وتصويرهما بث مباشر "لايف"، حال ممارستهما العلاقة المحرمة، ونشره على موقع إباحي أنشأه ومواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضافت التحقيقات، أنه يتقاضى ثمن الفيديو بالدولار، على حسب مدته، ونسبة المشاهدة، ويتقاسم الأرباح فيما بينهم، مشيرة إلى أن أفراد شبكة الشواذ "رامو مزاجو وزوجته وآخرين"، تمكن ضباط إدارة الآداب بالجيزة من القبض عليهم داخل شقة المتهم الرئيسي.

وعلق مصدر أمني مسؤؤل في وقت سابق على مقطع الفيديو والصور المتداولة على الـ"فيسبوك"، وظهر فيه رجل يصور زوجته "بث مباشر" خلال ممارستها الرذيلة مع آخر، ويطلب منها عقب ذلك تحية الجمهور.

وأضاف المصدر في تصريحات إلى الخليج 365، أن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، برئاسة العقيد تامر فاروق مدير الإدارة، مفادها قيام شبكة شواذ يقودها شخص شهرته "رامو مزاجو"، بعرض زوجته لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتصويرهما حال ممارستهما الجنس، عبر "بث مباشر".

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وأكد المصدر أن ضباط مباحث الآداب بالجيزة، أعدوا مأمورية وتمكنوا من القبض عليهم، قبل شهر رمضان المبارك، بـ"غرب محافظة الجيزة"، مشيرا إلى أن الواقعة قديمة لكنها انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا خلال الأيام الماضية، يتضمن قيام رجل بعرض زوجته لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام، ثم يقوم بتصويرها، وهي في أحضان راغب الزبون، حال ممارسته الرذيلة، معها، وفور انتهائهما من علاقتهما، طلب الزوج من زوجته، أن تحيي جمهورها.

القبض على المتهم بضرب نجله وسبه ببولاق الدكرور

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على المتهم بالتعدي على نجله بالضرب والشتم، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، يتضمن تعدي أب ثلاثيني العمر يدعي "رماني.إ" على نجله بالسب والضرب المبرح، إضافه إلى سبه لزوجته، عند دفاعها عن نجلها.

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، وتوصلت تحريات ضباط مباحث الجيزة، إلى مكان تواجد الأب، وتمكنت القوات من إستهدافه، والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.