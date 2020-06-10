شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يحتفلون بعيد الأنبا إبرام في منازلهم من خلال صفحة «حبيب الفقراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في العاشر من يونيو من كل عام تحل ذكرى عزيزة على أقباط مصر، عيد القديس الأنبا إبرام، أسقف الفيوم والجيزة، بديره بمنطقة العزب، الاحتفال يبدأ في الثاني من يونيو ويستمر حتى 10 من يونيو يوم عيده، ولكن هذا العام تتغير مظاهر الاحتفال الشعبي الذي اعتاده الأقباط منذ عقود طويلة، بسبب غلق أبواب الدير أمام الآلاف من الأهالي، والاكتفاء بمتابعة الصلوات من خلال الصفحة الرسمية للدير بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبسبب فيروس «كورونا» المستجد، اقتصر الاحتفال هذا العام على قيام الأنبا إبرام، مطران الإيبارشية، بتطييب جسد القديس المتنيح ــ والمتنيح تعني المستريح باللغة العربية ــ، حيث تم إخراج الصندوق الذي يحوي جسد القديس جسد المطران، الذي توفي في العاشر من يونيو عام ١٩١٠، من المزار الخاص به وحمله الآباء القساوسة ووضعوه بالكنيسة بمنطقة «خورس الشمامسة» ليبقى هناك طوال فترة الاحتفالات حتى 10 يونيو.

ترأس الصلوات، الأنبا إبرام، مطران الفيوم الحالي، وشاركه عدد محدود من الآباء والمكرسات، وذلك بدون حضور الشعب، للوقاية من كورونا.

يذكر أن الاحتفالات في الأعوام الماضية كانت تشمل قداسات يومية وعشيات تتخللها عظات يشارك فيها عدد من الآباء المطارنة والأساقفة.

وعبر أقباط الصعيد عن حزنهم لمنعهم من زيارة الدير في عيد الأنبا إبرام، وقال الكثير منهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا أنبا إبرام يعني ينفع ييجي عيدك ومافيش نهضة في ديرك.. يلا منتظرين صلاتك ..وواثقين في شفاعتك».

وقال نادي وديع، عبر صفحته: «الأنبا إبرام عاصر وباء الكوليرا وصلى لمرضاه، فصلي ان الشهر ده يكون فيه شفاء للعالم من الكورونا.. أنت محب الفقراء شوف بسبب الكورونا كم فقير ازداد فقرا ومرض صلي علشان حبايبك».

ويقول الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، إن جسد أو رفات أو عظام أي شهيد تحظى باحترام وتقديس الناس لعدة أسباب منها أن الشهيد أو القديس هو شخص تقدست حياته بالإيمان بالله لدرجة أنه لم يتواني أو يتراخي في تقديم حياته ذاتها في حب الله، كما أن حياة هؤلاء القديسين عمرت بالإيمان والأعمال الراقية ووضع رفاتهم أو عظامهم أمام الناس وتطيبها بالأطياب ليس على سبيل تكريم الشخص ذاته فقط ولكن ليكون مثلاً أمام الناس يحتذي به في الفضيلة والثبات على المبدأ والإيمان الراسخ.

وأضاف الأنبا مكاريوس، أن «الكنيسة وفاءًا منها لقديسيها وشُهدائها، رأت من الضروري بل ومن الواجِب أن تُكرِّم أجسادهُم أو رفاتهم في مناسبتها».

تتلازم عادة الاحتفاظ برفات القديسين في الكنيسة المصرية، مع طقس آخر وهو طقس تطييب الرفات الذي يجرى وسط صلوات واحتفالات، حيث يصنع حنوط البركة، وهو المادة المستخدمة في التطييب في طبق معدني، يسكب الكاهن زيتًا من العطر، وزيت الناردين المعطر، وهو أحد الزيوت المقدسة لدى المسيحيين، حيث سكبته امرأة على وجه المسيح وفرح بذلك، ويوضع المزيج مع مواد كيميائية عطرة لتصنع منها ما يشبه العجينة التي تتلى فوقها الصلوات والتراتيل، ويدهن به الأنبوب المعدني الذي يحتفظ برفات القديس.

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والأنبا إبرام رجل عاش عمره يساعد الفقراء المسلم قبل المسيحي حتى لقب بـ«رجل العطاء» و«أب الفقراء والمساكين» وصفوه بقديس الفيوم وحبيب الفقراء حتى صار علما من أعلام الأقباط.

أما عن نشأة القديس الأنبا إبرام، وولد عام 1829 م في قرية دلجا جنوب محافظة المنيا، واسمه في الميلاد «بولس غبريال»، وتعمد في كنيسة السيدة العذراء الأثرية – حرقت بالكامل في أعقاب الهجوم الذي حدث على كنائس دلجا من قبل بعض المتطرفين عقب فض اعتصام رابعة في 14 اغسطس 2013-، وتوجه إلى دير السيدة العذراء بالمحرق، ورسم راهبا باسم «بولس غبريال الدلجاوي المحرقي» سنة 1838 م، ثم صار رئيسا لدير المحرق.

وفي عام 1964، قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اعتبار الأنبا إبرام قديسا بشكل رسمى وإضافة اسمه لمجمع القديسين، حيث يذكر اسمه في كل قداس، بعد التأكد من المعجزات التي قام بها ولا يزال، وفى عام 1987 نقل جسده المدفونا في صندوق خاص إلى أنبوبة خشبية معروضة حاليا ويوجد إلى جانبه عدد من المقتنيات الشخصية في مكان بارز بدير العزب.

الاحتفال بعيد الأنبا إبرام

الاحتفال بعيد الأنبا إبرام

الاحتفال بعيد الأنبا إبرام

الاحتفال بعيد الأنبا إبرام

الاحتفال بعيد الأنبا إبرام