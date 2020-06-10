شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروعات جديدة للصرف الصحي بسوهاج تدخل الخدمة قبل نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه من المقرر الإنتهاء من 7 مشروعات للصرف الصحى في قرى مركزى جرجا وسوهاج، ودخولها الخدمة قبل نهاية العام الجارى، بإجمالى تكاليف تبلغ 259 مليون جنيه.

وأوضح بدرى- في تصريحات له اليوم- أن مشروعات الصرف المقرر الإنتهاء منها وتشغيلها بمركز جرجا، تقع في قرى «المحاسنة، والقرعان، وبيت داوود، ونجع الحيط» بتكلفة إجمالية تبلغ 123 مليون جنيه، وتشمل 3 محطات رفع، وشبكات إنحدار بطول 45 ألف و563 متر، وخطوط طرد بطول 10 آلاف و879 متر، ووصلات منزلية يبلغ عددها 5 آلاف و551 وصلة تخدم 34 ألف و774 نسمة، ومن المتوقع الإنتهاء منها في 30 أغسطس القادم.

ولفت إلى أن مشروعات الصرف الصحى بمركز سوهاج تقع في قرى «المحامدة، ودمنو، والمزالوة» وتبلغ تكلفتها الإجمالية 136 مليون جنيه، وتشمل 3 محطات رفع، وشبكات إنحدار بطول 25 ألف و860 متر، وخطوط طرد بطول 7 آلاف و182 متر، ووصلات منزلية يبلغ عددها 3350 وصلة، تخدم 34862 نسمة، ومن المتوقع الإنتهاء منها في 30 يونيه الجارى.

شبكات صرف صحي