شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: إتمام التعاقد مع وزارة الدفاع على 150 ألف كمامة بـ 650 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، برئاسة رجائي عطية، النقيب، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحث أخر مستجدات العمل باللجنة لخدمة المحامين، وذلك في حضور عضوي مجلس النقابة العامة محمد الكسار، وفاطمة الزهراء غنيم.

وأعلن نقيب المحامين، عن إتمام التعاقد مع وزارة الدفاع، على توريد 150 ألف كمامة للنقابة بقيمة 650 ألف جنيه، وسيتم توزيعها على النقابات الفرعية خلال الأيام المقبلة، لتوزع على المحامين في المحاكم، مشيدا بالجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة لخدمة السادة المحامين على مستوى الجمهورية.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع إخطار الصيدليات المتعاقد معها بواسطة النقابة لتوفير الأدوية الخاصة لعلاج فيروس كورونا وفقا لبروتوكول العلاج الصادر من وزارة الصحة، والتعاقد مع طيب آخر إضافة لطبيب النقابة للرد على استفسارات السادة المحامين الخاصة بفيروس كورونا، وتجهيز أتوبيسين من أتوبيسات النقابة لاستخدامهم كعربتي إسعاف لنقل الزملاء المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات، على أن يعمل عليها 4 سائقين لتكون متاحة على مدار الـ 24 ساعة، مع توفير معدات الوقاية للسائقين والمتمثلة في البدلة والخوذة والماسك، إضافة لتوفير معدات الوقاية لموظفي العلاج لتعاملهم المباشر مع المصابين وأسرهم أثناء اصدار خطابات العلاج.

وبحث نقيب المحامين التعاقد مع هيئة الإسعاف لتوفير أنابيب الأكسجين التي يحتاجها السادة الزملاء المحامين المصابين بفيروس كورونا والذين يخضعون للعزل المنزلي، ومخاطبة وزارة الصحة لتوفير عدد من حقائب العلاج للمحامين المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي.