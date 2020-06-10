شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية تنفي إصابة 46 من العاملين بفيروس كورونا ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما أثير من شائعات حول إصابة 46 من العاملين بمبنى مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وقالت الهيئة، «نتابع باهتمام بالغ ما أُثير من شائعات حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك، حيث تداولت شائعات بوجود 46 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينهم مدير فرع الهيئة ببورسعيد».

وأضافت أنه في إطار حرص رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتواصل مع منتفعيها وإعلاء مبدأ الشفافية في التعامل مع الأزمة الحالية التي تواجها البلاد في مجابهة جائحة كورونا المستجد ونفيًا لما أُثير، فإن الهيئة العامة للرعاية الصحية تؤكد أنها لا تدخر جهدًا في حماية الأطقم الطبية والإدارية العامة وكذلك حماية المنتفعين والمترددين على منشآتها.

وأكدت الهيئة العامة أنه بالفحص الدوري للعاملين بفرع الهيئة ببورسعيد تم رصد عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم التنسيق لعمل فحص الـPCR لهؤلاء العاملين، وجاءت نتائج الفحوصات إيجابية لعدد 4 أفراد من العاملين، وبالتقصي فقد ثبت مخالطة بعضهم لحالات إيجابية بمحيط الأسرة، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات العزل المنزلي للزملاء، حيث أن الأعراض لديهم بسيطة ولا تستدعي الحجز بمستشفى العزل.

وتابعت: «استكمالاً للإجراءات الفورية، قامت إدارة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بإجراء عمل تحليل بالكاشف السريع وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع العاملين للتأكد من خلو إصابتهم بفيروس كورونا والاطمئنان على سلامتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير في مبنى مجمع الهيئات بمحافظة بورسعيد»، بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تنفي خبر إصابة مدير فرع الهيئة، وتؤكد على مباشرة أعماله اليومية من فرع الهيئة ببورسعيد.

وتُهيب الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين بمحافظة بورسعيد بتوخي الحذر في تداول الشائعات التي من شأنها التأثير السلبي على سير العمل بفرع الهيئة ببورسعيد، واستقصاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية سواء على الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها.

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