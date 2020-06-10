شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تكشف حقيقة فتح الحضانات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه لا توجد نية لفتح الحضانات الأسبوع المقبل.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن ذلك جاء بعد مناقشة الوزارة لفتح الحضانات وإجراء استفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».