شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد المعدات الجديدة لـ«التعقيم والتطهير» في إطار مجابهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، المعدات الجديدة التي تم شرائها للتعقيم والتطهير، بتكلفة إجمالية قدرها 420 ألف جنية، وذلك في إطار خطة المحافظة لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن المعدات التي قامت المحافظة بشرائها تشمل 12 معدة «ماكينة» رش للتعقيم والتطهير، سيتم تسليمها لمجالس المدن، حتى تدخل حيز الخدمة في عمليات التعقيم والتطهير.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم وجه ببدء عمل المعدات بتعقيم وتطهير المنشآت التعليمية التي ستعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة وعددها 43 مدرسة، بالإضافة إلى 19 مدرسة للثانوية الأزهرية، فضلاً عن استخدام المعدات الجديدة بمستشفيات الفحص والعزل بشتى أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة تعمل من خلال منظومة متكاملة، لحماية مواطنيها وطلاب العلم من العدوى بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن المحافظة تتخذ كافة السبل، ولن تدخر جهدًا في توفير الأجواء المناسبة لآداء الطلاب امتحاناتهم بالشهادة الثانوية في سهولة ويسر.

وأكد محافظ الفيوم، أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن المحافظة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات، للقيام بعمليات التطهير والتعقيم الدوري بجميع أنحاء قرى ومراكز المحافظة، حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements