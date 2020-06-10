شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.. وهذه أسماء الـ10 الأوائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الأزهرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في شمال سيناء، حيث بلغت نسبة النجاح 94.09 %.

وقال محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين على مستوى المحافظة بلغ 544 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان عدد 525 طالبا وطالبة، ونجح 494 طالبا وطالبة، مقدما التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم على النجاح والتفوق.

وأشار إلى وجود عدد 31 طالبا وطالبة لهم دور ثان، ورسوب عدد 19 طالبا وطالبة (وهم الغائبون).

من جهته، لفت محمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، إلى أن الأوائل، هم:

- الطالبة ندية أيمن أحمد بدير من معهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت على 508 درجات.

- الطالبة أسماء على عبدالمنعم من معهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت على 505 درجات.

- الطالبة الشيماء عبدالعزيز عبدالغنى من معهد فتيات الشيخ زويد، وحصلت على 503 درجات.

- الطالبة إيمان محمد قنديل قابيل من معهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت على 502.5 درجة.

- الطالبة حنان زكى حمدى زكى من معهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت على 502 درجة.

- الطالبة مريم محمد كامل محمد من معهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت أيضا على 502 درجة.

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- الطالبة بثينة جمال موسى أحمد من معهد فتيات ضاحية السلام بالعريش، وحصلت على 501.5 درجة.

- الطالب عبدالرحمن السيد بكر من معهد بنين الشيخ زويد، وحصل على 500.5 درجة.

- الطالبة فاطمة الزهراء حسين عبدالسلام من معهد فتيات السمران بالعريش، وحصلت أيضا على 500.5 درجة.

- الطالب يوسف محمود محمد محمود من معهد بنين العريش الجديد، وحصل على 499.5 درجة .