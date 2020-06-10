شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الأربعاء، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لتصل عدد الحالات الإيجابية على مستوي المحافظة 10 حالات.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إن إجمالي عدد حالات الاشتباه تبلغ 52 حالة على مستوى المحافظة، وتم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، حيث وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد سلبية 35 حالة وايجابية 10 حالات أخرى، بجانب 7 حالات تحت الفحص.

وأضاف «شوكة» أنه من بين الحالات الإيجابية تم شفاء حالتين وحجز حالة بمستشفى العريش العام، و5 حالات أخرى في مستشفى بئر العبدالمركزي، وحالة في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، بجانب حجز حالة منزليًا.

وطالب «شوكة» المواطنين بضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة في تلك الفترة العصيبة.