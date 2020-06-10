شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 36 درجة.. «الأرصاد»: طقس غدًا حار شمالاً وشديد الحرارة جنوبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «36– 21»، الإسكندرية «29– 19»، قنا «42- 26»، الأقصر «43 – 27»، أسوان «43 – 28».

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