شكرا لقرائتكم خبر عن 15 طالبًا بكل لجنة..كيف استعدت جامعة الإسكندرية لامتحانات «الفرق النهائية»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن هذا العام 2020 يعد عاماً استثنائياً وشهد أحداثاً كثيرة ستظل تذكر في تاريخ السنوات الدراسية، مشيراً إلى أنه تم الاستفادة من هذه الأزمة في زيادة استخدام المنصات الإلكترونية والتحول الرقمي للعملية التعليمية، وأكد على الاستمرار في التوسع في منظومة التعليم عن بُعد اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

وأوضح «الكردى»، خلال اجتماع مجلس الجامعة، الأربعاء، عبر تطبيق «زووم»، أن هناك عدة مقترحات لتطوير التعليم الإلكتروني، بهدف منع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، خاصة في ظل استمرار أزمة «كورونا»، منوهاً إلى أن كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، وهو ما نعمل عليه حالياً.

وقدم المجلس الشكر لكافة الكليات على الجهد المبذول للإعداد للاختبارات وإنهاء العام الجامعي الحالي كما يجب، وقد قدم المجلس الشكر لعمداء ووكلاء مجمع العلوم الإنسانية على الجهد المبذول في تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، حيث تم الانتهاء من إعداد 299 لجنة داخل المجمع بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة عن 15 طالبا، واتخاذ كافة التدابير الإحترازية للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب وتوفير لجان طبية داخل اللجان للتعاون مع الحالات الطارئة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة لجان الامتحانات.

ووافق المجلس على استخدام الكليات لبرنامج X detection Plagiarism لمجابهة ظاهرة الغش والنقل في الأبحاث العلمية أو الامتحانات المقالية بين الطلاب لفرق النقل على أن تضع كل كلية المعايير والضوابط الخاصة بها. كما وافق المجلس على عقد امتحان مقرر التربية العسكرية ورقياً وسيتم التصحيح إلكترونياً.

وبالنسبة للطالب المكفوفين الذين يجدون صعوبة في استخدام منصة Microsoft، وافق المجلس على إعفاء هؤلاء الطلاب من استخدام هذه المنصة على أن يتم رفع جميع أبحاثهم على إيميل واحد يتسلم عليه وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب جميع الأبحاث ويشكل الوكيل لجنة لتنزيل الملفات وفرزها وتسليمها للجنة الممتحنين للتقييم.

وبالنسبة للمقررات التكميلية لطلاب الدراسات العليا من سنوات النقل، وافق المجلس على إجراء التقييم بذات الأسلوب المتبع لتقييم هذه المقررات وفي نفس الإطار الزمني، وبالنسبة للامتحانات العملية الخاصة بسنوات النقل بالكليات العملية، وافق المجلس على ان تقوم كل كلية بوضع تصور لبرنامج تكميلى مكثف لطالب سنوات النقل خاص بالأجزاء العملية التي لم تدرس خلال فترة تعليق الدراسة مع إعلام الطالب بتاريخ وخطة عقد الإمتحان العملي وفقاً لما تراه الكلية مناسباً في هذا الخصوص وذلك بعد إنهاء تعليق الدراسة.

Advertisements