شكرا لقرائتكم خبر عن «أكثر من 50 طبيبًا شهيدًا».. النقابة تطالب «مدبولي» بتشديد إجراءات الوقاية للطواقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للمطالبة باتخاذ أقصى إجراءات الحماية، وأعلى معايير مكافحة العدوي في المستشفيات، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة، والوفاة بين الأطباء، وأعضاء الطواقم الطبية.

وقالت النقابة، في بيان، إن «عدد الشهداء من الأطباء البشريين وصل إلى أكثر من خمسين شهيدا حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك مازالت الفرق الطبية تقوم بواجبها في تصدر الصفوف دفاعا عن سلامة المواطنين من أخطار انتشار الوباء».

وطالبت النقابة بالتأكيد على جميع الجهات المختصة في مستشفيات العزل بضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بـ«كورونا»، عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية.

وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة التنبيه على اتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الاستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول أثر من مرافق واحد مع المريض، وتوفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث أن الطواقم الطبية في مستشفيات الفرز تتعامل في النوبتجية الواحدة مع عشرات المرضى المصابين بـ«كورونا»، مع مراعاة عمل اختبار الكفاءة للقناع الواقي بعد ارتداءه لضمان عدم التسريب أثناء العمل.

وتابعت: «يجب إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرضى كورونا، حيث أن هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء أن يساهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى، للحفاظ على الفرق الطبية، ومراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة بين الأسرة، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح السكن مكان لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبية».

واختتمت: «تحتاج المستشفيات حاليا لتأمين شرطي فعال، حيث أن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم أمر صعب التطبيق جدا في الكثير من الأحوال، وشركات الأمن التي تتولى التأمين تعجز غالبا عن التصرف، وضرورة زيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها تحليل المسحات، وذلك حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل المسحات، حيث لوحظ التأخير في ظهور نتائج بعض المسحات في الأيام الأخيرة».

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