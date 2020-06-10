شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات تعقيم المنشآت الخدمية والرياضية بالشرقية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والشبابية والقري والشوارع والميادين ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات «الصحة- الطب البيطري- الزراعة- التضامن الاجتماعي»، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبها، قامت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة، الأربعاء، بتشكيل مجموعات عمل وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للشوارع وواجهات المنازل والمصالح الحكومية بقري «بني شبل- تل حوين- بردين» التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق باستخدام معدات الرش والتطهير الخاصة بإدارة الزقازيق الزراعية.

وفي سياق متصل، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للنوادي ومراكز الشباب والإدارات الشبابية لمختلف مراكز ومدن المحافظة، واصل أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع أعمال التطهير والتعقيم لمباني الإدارات ومراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة للوقاية من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية.

كما قامت مديرية القوي العاملة بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية باستخدام المواد المطهرة كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس، شملت أعمال التطهير والتعقيم الإدارات الداخلية والمكاتب والأثاث والسلالم والطرقات ودورات المياه حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها لتلقي الخدمة.