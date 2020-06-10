شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يبحث إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا للوقوف على آخر الاستعدادت لامتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام والتي تبدأ من 21 يونيو، وتنتهي 6 أغسطس، مع التشديد على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب .

ومن جانبه استعرض رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية أهم الإجراءات الإحترازية التي أعدتها المنطقة استعدادا للامتحانات، موضحا أنه سيتم تسليم الطلاب كمامات طبية ومطهرات، وسيتم توفير كواشف حرارية بلجان الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقار اللجان ومراكز توزيع الأسئلة على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن عدد اللجان بلغ 25 لجنة امتحانية بعدد 12 طالب في كل لجنة، مع مراعاة المسافات البينية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 4342 طالب وطالبة وستؤدي الامتحانات على مدار ثلاثة أيام في الاسبوع وفق الجدول المعد، كما أشار إلى انه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طوارئ فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوافر طبيب وزائرة صحية بكل لجنة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة مرور اللجنة المشكلة للمرور على مدارس ولجان الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مقار لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، يضاف لعضويتها ممثل من المنطقة الأزهرية، للتأكد من جاهزية اللجان ورصد أي سلبيات والتعامل معها فورا والتأكد من تمام جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وكذا التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة كورونا .