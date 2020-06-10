شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل الشرقية»: خروج 50 حالة تعافي من كورونا.. وارتفاع الحصيلة لـ307 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، إرتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، عقب خروج ٥٠ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بالفيروس من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأوضح «مسعود» أنه تم خروج ٣ حالات من مستشفى حميات الزقازيق من الفريق الطبي، و١٨ من مستشفى ههيا المركزي، و٢٨ حالة من مستشفى العزل بالزقازيق، وحالة من مستشفى الصدر بالزقازيق، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ٣٠٧ حالة بالمحافظة حتي الآن، حيث خرجت ١٥٤ حالة من مستشفى عزل الزقازيق، و٢٨ حالة بالصدر، و٢٦ حالة بعزل فاقوس، و٦ حالات بحميات الزقازيق، وحالتين بحميات فاقوس، و٩ حالات بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر، و٧ حالات بمستشفى الإبراهيمية، و٢٢ حالة بمستشفى السعديين، و٢٨ حالة بمستشفى ههيا، وحالة بمستشفى الصوفية المركزي، بالإضافة إلى ٢٣ بمستشفى بلبيس، وحالة بمستشفى أبوكبير.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفىات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفىات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.