شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بأسيوط تعلن تلقيها 390 شكوى خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا، والتي تم تشكيلها بالمحافظة تعاملت مع 390 شكوى خلال 10 أيام من خلال الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها وغرف العمليات بالمراكز والأحياء، حيث تم التدخل العاجل مع 180 شكوى كانت تحتاج للتدخل السريع.

وأضاف محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، أنه تم نقل حالات مرضية إلى المستشفيات وتوفير أسرة عناية لها وعمل التحاليل الطبية والفحوصات لبعضها، وتوجيه بعض حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى المستشفيات المركزية والعامة، وصرف الأدوية لبعض حالات العزل المنزلي بالتنسيق مع الإدارات الصحية بالمراكز والأحياء، كما تم نقل بعض الحالات التي تعاني من مضاعفات صحية بواسطة سيارات مرفق الإسعاف المجهزة إلى المستشفيات وفقًا للتنسيق مع إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، وذلك ضمن خطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩»، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تشكيل لجنة دائمة لإدارة أزمة كورونا برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وتضم الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وممثلي الأجهزة الرقابية، والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة مروة حاني وكيل الإدارة، ويحيى زكريا أبورحمة مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات الإسعاف والطوارئ ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة، مشيرًا إلى ترأسه لحملات متابعة يومية لتفقد ومتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والمركزية والعامة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تشغيل 14 مستشفى مركزية وعامة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج والراجحي بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية للطالبات لافتًا إلى أن اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالمحافظة تلقت بعض الشكاوى والاستغاثات العاجلة من بعض المواطنين يرغبون في سرعة نقلهم إلى مستشفيات العزل أو المستشفيات المركزية، حيث تم استقبال استغاثة لمواطنة من قرية موشا تبلغ من العمر 67 عامًا وتعاني من ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا وتحتاج إلى عناية وتم بالفعل إرسال سيارة إسعاف مجهزة وتم نقلها إلى مستشفى الإيمان العام وتم حجزها وعمل مسحة لها وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لها، بالإضافة إلى تلقى استغاثة من شاب من قرية العزايزة بمركز الغنايم يبلغ من العمر 33 سنة ويعاني من مشاكل صحية واشتباه إصابة بكورونا وتم نقله إلى مستشفى حميات الغنايم، وتم عمل التحاليل والفحوصات الطبية له وعزله بالمستشفى.

وتابع، كما تم الاستجابة العاجلة لشكوى ربة منزل من قرية الحواتكة بمركز منفلوط تبلغ من العمر 65 عاما ونقلها إلى مستشفى القوصية المركزي، وتم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ومتابعة الحالة، كما تم الاستجابة العاجلة لشكوى ممرضة بمستشفى الأطفال الجامعي تبلغ من العمر 45 عامًا تعاني من مشاكل صحية، وتم التواصل مع إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، وتم على الفور نقلها إلى استقبال المستشفى الجامعي وعمل مسحة لها، وتبين سلبية إصابتها بالكورونا، كما تم توفير العديد من شنط الأدوية لبعض حالات العزل المنزلي.

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