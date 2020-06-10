شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 4 آلاف عامل من العالقين بالكويت يصلون مصر اليوم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الأربعاء، تقريرًا عاجلًا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، حيث أشار إلى أن عدد الرحلات التي ستسير من الكويت لمصر 22 رحلة تقل 4237 عاملًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الوزير تلقى تقريرًا من المستشار العمالي بالكويت، أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 22 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 4237 عاملًا.