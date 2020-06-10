شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. فيروس تنفسي قاتل قد ينتشر بعد كورونا: لا تستنشقوا قطرات الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر خبراء من انتشار مرضًا تنفسيًا وصفوه بـ«القاتل» قد يحتل العالم بعد فيروس «كورونا المستجد»، وفقًا لصحيفة «الصن» البريطانية.

وعن طبيعة هذا الفيروس «الغامض»، قال البروفسور آن كلايسون إنه مرض باسم «الفيالقة»، ينتج عن استنشاق قطرات الماء التي تحتوي على بكتيريا «ليغيونيلا» الرئوية، وينتشر بسبب إغلاق المباني لفترة طويلة، فمن المتوقع أن يظهر مع رفع قيود الإغلاق، وعودة الأشخاص إلى الأماكن المهجورة مرة أخرى.

وأضاف «كلايسون» وفقًا لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المباني أرضًا خصبة للعدوى، ويمكن أن تحتوي على أمراض مثل (ليغيونيرز) أو المعروف باسم مرض الفيالقة، ويتسبب مرض الفيالقة في الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد. في الواقع، يوجد تشابه كبير بين أعراضه وأعراض كورونا، التي تشمل الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس وألم العضلات».

وعن طرق انتشار الفيروس، يتفشى في المجتمع من خلال قطرات المياه الملوثة المحمولة جوًا، بحيث تكون مصادر العدوى في الصنابير وأبراج التبريد وأنظمة تكييف الهواء وأحواض الاستحمام الساخنة ونوافير المياه، وغيرها.

سبق وانتشر هذا الفيروس داخل ولاية كارولينا الشمالية الأميركية، وتسبّب في إصابة 124 شخصًا بالمرض، ووفاة أربعة بعد المشي بالقرب من حوض استحمام ساخن ملوث، تعيش البكتيريا في بيئات دافئة وتتغذى على حمأة الأنابيب والرواسب.

وتكمن خطورة الفيروس، حسبْ «كلايسون» أنه تيدهر بكتيريا «ليغيونيلا» في أشهر الصيف، يتراوح المدى الأمثل للبكتيريا بين 20 و45 درجة مئوية.

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