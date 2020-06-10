شكرا لقرائتكم خبر عن «رأفت يلحق بشقيقه أشرف».. وفاة استشاري جراحة في «عزل أسوان» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى أسوان التخصصي، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، الأربعاء، وفاة الدكتور رأفت القاضي، استشاري الجراحة العامة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

جاءت الوفاة بعد أيام من رحيل شقيقه الطبيب أشرف القاضي نتيجة إصابته بفيروس كورونا أيضًا في نفس المستشفى، ليصل عدد وفيات بين الأطباء بأسوان إلى ٤ حالات.