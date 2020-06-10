شكرا لقرائتكم خبر عن «معلومات مجلس الوزراء» يُصدر عددًا جديدًا من التقرير الأسبوعي «مقتطفات تنموية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار دوره المحوري فكريًا وبحثيًا، باعتباره أحد مراكز الفكر الحكومية في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الجديد من تقريره الأسبوعي «مقتطفات تنموية».

وأكد الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز، أن هذا التقرير الأسبوعي يصدر بهدف إلقاء الضوء على مجموعة من المعارف الصادرة عن المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر العالمية، حيث يركز التقرير على الموضوعات ذات الصلة بالقضايا الوطنية، وكذلك الاتجاهات التنموية الدولية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى التجارب الدولية المتنوعة، والمفاهيم التنموية الحديثة، والكتب والتقارير الصادرة مؤخرًا، كما يشمل التقرير أيضًا على ملحق إحصائي، لاستعراض تطور حال مجموعة من مؤشرات التنمية الوطنية والدولية.

وأضاف «الجوهري»، أن العدد السابع عشر من التقرير، يتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات الهامة، والتي تم استعراضها في 17 موضوعًا صادرًا عن العديد من المؤسسات العالمية الكبرى، منها: مجلة «هارفرد بزنس ريفيو» الأمريكية، وصحيفة «ذا كونفيرساشن» الأمريكية، وصحيفة «فوربس الأمريكية، وكذلك مركز بحوث السياسة الاقتصادية، هذا بجانب المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار «رئيس المركز» أن التقرير استعرض عدد من القضايا والموضوعات أهمها، «التأثيرات الحديثة لفيروس»كوفيد -19«على السلوكيات العامة للمواطنين، خاصة الأطفال، فضلاً عن التأثير الاقتصادي للفيروس على سلاسل التوريد العالمية، موضحاً في الوقت نفسه على تأثير ذلك على عملية «التنمية المستدامة»، حيث تم الاستعانة في ذلك بعدد من الموضوعات والأبحاث الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي تناقش تأثير التكنولوجيا الحديثة على النمو، والاقتصاد عن بُعد.

وتابع «الجوهري»، أنه على المستوى المحلي، فقد تم الاستفادة من هذه الأبحاث في التعرف على مستقبل العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، على رأسها: قطاع الطاقة غير الكهرومائية، وكذلك الاستفادة منها في التعرف على أداء المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض الدور المصري في أفريقيا، وكذلك التعامل مع الشركاء الأفارقة، لمواجهة أزمة «كوفيد – 19»، وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، لا سيما الاستعانة بالعديد من الخبرات الدولية الناجحة، لعل أبرزها «تجربة سنغافورة، والإمارات» في تطبيق نظام العمل عن بعض، كأحد أهم الأليات لمواجهة تداعيات «فيروس كورونا».

وأوضح «الجوهري»، أن التقرير يسعى إلى تبسيط المفاهيم التنموية بما يمكن القراء من استيعابها، منها «المواطنة المؤسسية، والاقتصاد عن بعد»، حيث تركزت العناصر الأساسية «للمواطنة المؤسسية» في استحداث مشروعات اجتماعية تتماشى مع طبيعة الواقع الجديد الذي أوجده فيروس «كوفيد-19» فضلاً عن تسليط الضوء على المسؤولية المجتمعية للشركات، ودورها الخيري في دعم التضامن الاجتماعي، معتمدين في ذلك على أسس الحوكمة وتطبيق أحدث البرامج التكنولوجية الحديثة لضمان كفاءة وجودة الخدمات.

Advertisements

جدير بالذكر، فقد أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن سلسلة «مقتطفات تنموية»، تصدر بصورة أسبوعية، بهدف إلقاء الضوء على أهم القضايا الوطنية والاتجاهات التنموية المحلية والدولية، وكذلك الخبرات الدولية في مجال التعامل مع قضايا التنمية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من كافة الموضوعات والأوراق البحثية المنشورة.