شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجولة التفقدية لمحافظ الجيزة في «العمرانية والطالبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإعادة فتح جراجات السيارات التي تم تغيير النشاط بها بمنطقتي الطالبية والعمرانية، لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشوارع خاصة بعد أعمال التطوير الجارية بالعديد منها.

وشدد المحافظ على رؤساء الحييّن خلال جولة تفقدية، الأربعاء، على اتخاذ ما يلزم نحو ضمان استمرار عمل تلك الجراجات، وعدم تكرار أصحابها للمخالفة مرة أخرى.

وأكد على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية بشكل دورى لمنع المخالفات بكافة صورها وإزالة أي حالات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.