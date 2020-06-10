شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات الثانوية الأزهرية: تبدأ 21 يونيو.. و12 طالبًا بكل لجنة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، جدول مواعيد امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية لسنة (٢٠١٩- ٢٠٢٠) بأقسامها العلمية والأدبية والعلوم الإسلامية.

وصرح الشيخ صالح عباس، أن الامتحانات ستعقد في موعدها 21 يونيو الجاري، ليكون في كل يوم امتحان مادة واحدة فقط، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لكافة الطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، ولتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

وأوضح وكيل الأزهر أنه سيتم توثيق الامتحانات الشفوية صوتا وصورة حفاظا على حقوق أبنائنا الطلاب، وقد تم توفير كاميرا بسماعة، يمكن لجميع الطلاب استخدامها عن بعد دون وجود أي فرصة لنقل العدوى بينهم، مع التأكيد على أن عدد الطلاب في الامتحانات الشفوية لن يزيد عن 10 طلاب كل يوم، وأن الامتحان سيكون لكل طالب على حدة، مع تعقيم المقعد بعد استخدام كل طالب، منعا لأي تزاحم ومراعاة لسلامة وأمن جميع الطلاب.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، يبلغ 128495 موضحا أن عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالي عام 128495 طالب سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

وأوضح أن عدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.

وأكد وكيل الأزهر، إن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لن تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس2020، مشيرا إلى أنه قد تم التنبيه على واضعي الأسئلة بعدم تضمين الامتحانات على أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان، ولا تتطلب مزيدا من وقت الامتحان، موضحا أن هناك مراجعات مستمرة لهذه الاسئلة من أساتذة الجامعة المتخصصين.

Advertisements

جداول امتحانات الثانوية الأزهرية

جداول امتحانات الثانوية الأزهرية

جداول امتحانات الثانوية الأزهرية