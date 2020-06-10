شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث مع «العربية للتصنيع» تطبيق منظومة الإضاءة الذكية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد الهيئة العربية للتصنيع، لمناقشة تطبيق منظومة الإضاءة الذكية بكافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

حضر اللقاء المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وسلوى الببلاوى المشرف على مشروع الإضاءة الذكية بوزارة الكهرباء، ومهندسة نهال محمد نائب مجلس إدارة مصنع الالكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع وأعضاء وفد وزارة الكهرباء والهيئة العامة للاتصالات وإدارة التحول الرقمى ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن بورسعيد تعتبر النموذج الأول في العديد من المشروعات والتى تنعكس على تحسين خدمات المواطن، مؤكدا أن منظومة التحول الرقمى التي طبقت في بورسعيد لأول مرة على مستوى الجمهورية ساهمت في ربط الإدارات والدواوين داخل المحافظة وسرعة ودقة انجاز الأعمال.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه بعد نجاح تجربة الإضاءة الذكية في أحد أحياء بورسعيد، سيتم تطبيقها في كافة أحياء المحافظة، وذلك من خلال التعاون بين المحافظة ووزارة الكهرباء والهيئة العربية للتصنيع، لافتا إلى أن نظام الإضاءة الإلكترونى يتيح التحكم عن بعد في نظام الإضاءة والأعمدة بالمحافظة، ويساهم في التحكم في الإضاءة في الأوقات المختلفة ومنع التلاعب بالكهرباء ومتابعة الاستهلاك في كافة الأحياء من خلال نظام الكترونى موحد، بالإضافة إلى إيجاد نظام مراقبة مميز.

واستمع اللواء عادل الغضبان، لشرح موجز عن مميزات وأهداف منظومة الإضاءة الذكية، مؤكدا انها ستمثل إضافة للمشروعات التي شهدتها محافظة بورسعيد في الآونة الآخيرة والتى جعلتها نقطة الانطلاق نحو التنمية المستدامة، مؤكدا على توفير كافة الدعم والترحيب بأى أفكار من شأنها تساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة بمحافظة بورسعيد.

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