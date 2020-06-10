شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبًا لصدور قرار بفتح الشواطئ.. رئيس «مرسى مطروح» يتفقد أعمال تطوير الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد صباح اليوم وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح الجديد، الأعمال الجارية بكورنيش المدينة من دهان سور الكورنيش والأرصفة، وترميم الشوارع والبلاط، وقص وتقليم اشجار الزينة والنخيل .

وقال رئيس المدينة، بأن تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هي إزالة المعوقات بكورنيش المدينة والشواطئ لضمان سرعة وانجاز الأعمال مبكرا في التوقيتات المحددة، تحسبا لصدور قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالبدء في فتح الشواطئ بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن أعمال التطوير بشاطئ روميل تحت إشراف مديرية الإسكان، لتذليل كافة المعوقات، ولضمان سرعة وإنجاز أعمال التطوير بالشاطئ .

كما تفقد رئيس مدينة مطروح أعمال دهانات الأرصفة بطريق القصر عجيبة، حيث تم الانتهاء من الدهانات حتي أم الرخم، وسيتم استكمال باقي الأعمال حتى شاطئ عجيبة طبقا لتوجيهات محافظ مطروح.