شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والخاص والخاص الفندقي، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي (عام – خاص – خاص فندقي) للعام الدراسي 2020 / 2021، والمقدمة من ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لاستيعاب 50% بمرحلة الثانوي العام من إجمالي الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) للعام الدراسي 2019 / 2020 بإجمالي عدد متوقع 36662 طالبا.

وتقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بمجموع 253 درجة، كما تقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص بمجموع 195 درجة، وتحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي بمجموع 155 درجة.

من ناحيته، أكد وكيل الوزارة أنه سيتم قريباً تحديد الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني بعد العرض على محافظ الغربية.