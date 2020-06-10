شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مصرى يفوز بمسابقة دولية عن مشروع تصميمى عن التسوق فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت الباحثة سلمى هشام كمال، تمهيدى دكتوراة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، بالمركز الثانى، فى مسابقة كايرو ديزايناثون Cairo Designathon المصرية الدولية، بالمشاركة مع فريق من المصممين وهم يوسف امبابي، آية بغدادي، منة الله محي، إيرني ناجي، شوقي عبدالله، وعليا الكاير، وذلك عقب المشاركة بمشروع تصميمي بحثي بعنوان سلام، يهدف لايجاد حلول لتجربة التسوق في ظل وباء كورونا، تحت إشراف المصمم الكبير فؤاد ميرزا.

‎وشاركت سلمى في المسابقة بتشجيع من الدكتور إبراهيم عصمت والى، بقسم الطباعة والنشر والتغليف في الكلية، ويأتي ذلك في ظل سعى جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لدعم البحث العلمى والباحثين.

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وحاز مشروع "سلام" على جائزة المركز الثانى فى مسابقة كايرو ديزايناثون Cairo Designathon، التى أطلقها عدد من المصممين والمطورين لتطوير أفكار جديدة لمكافحة وتقليل آثار فيروس كورونا السلبية، والتكيف معها، وقد قام بتحكيم المشروعات لجنة تحكيم من سبع محكمين من كبار المصممين والاكاديميين ورجال الصناعة في مصر، بالاضافة لاكاديميين من أمريكا والدنمارك.

‎ويقوم الفريق الآن بتطوير المشروع من أجل تنفيذ النموذج المبدئي للمشروع من قبل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث.

‎وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن الخطة الاستراتيجية للكلية تهدف إلى تأكيد دور الكلية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، لذا جاءت المشاركة في هذه المسابقة بهدف إيجاد حلول تصميمية إبداعية لحياة ما بعد وباء كورونا وتنشيط مجتمع التصميم المصري وتقديم حلول وتصميمات إبداعية تتناسب مع الواقع العالمي الجديد بعد إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد، لإتاحة الفرصة لشباب المصممين لاكتساب مزيد من الخبرات والمهارات.

‎كما أشارت الدكتورة علا هاشم وكيل كلية الفنون التطبيقية للدراسات العليا والبحوث أن جميع المجالات البحثية لجميع الأقسام تهدف لتحقيق الخطة الاستراتيجية للكلية ما يؤكد تميزها ودورها في خدمة المجتمع، مشيرة الي أن مشاركة الفنون التطبيقية جاءت قوية واسفرت عن الفوز بالمركز الثاني مؤكدة أن أفضل ثلاثة أعمال سيتم تصنيعهم وتنفيذهم من خلال غرفة صناعات منتجات الاخشاب والأثاث، بالإضافة لحصول الفائزين على دبلومات مجانية في تصميم المنتجات.

‎وقد تم إجراء الماراثون التصميمي بطريقة تفاعلية تشاركية عبر منصات التواصل، التزاماً بإجراءات التباعد الاجتماعي، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 72 مصممًا من 4 دول وهم: مصر، والولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، تحت إشراف 13 مصمم محترف تطوعوا لمساعدة المتسابقين، ونتج عن الماراثون إيجاد 10 حلول تصميمية في خمس محاور تتصل بالحياة بعد وباء (الكوڤيد – 19).

وقال المصمم المعمارى محمد رضوان المشرف على المسابقة أن كايرو ديزاينالون هو أول مارثون تصميمي إلكتروني في مصر ، تم إجراءه بالكامل عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الإلكترونية في الفترة بين 6 و 8 مايو ، بهدف إيجاد حلول تصميمية إبداعية للحياة المعاصرة بعد وباء الكوفيد 19 .

وأوضح رضوان أن المؤسسين، عملوا على تنظيم وتنسيق الفعاليات، وهم المعماريون والمصممون محمد رضوان مؤسس المسابقة وصاحب الفكرة ، وعمرو عرنسة الشريك المؤسس، وهشام العيسوى الشريك المؤسس، وأنه قد تم إجراء المارثون التصميمي بطريقة تشاركية عبر منصات العمل الجماعي الإلكترونية ، إلتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي ، خلال 3 أيام ، بمشاركة 72 مصمم من 4 دول وهم مصر، الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات العربية ، تحت إشراف 10 مصممين محترفين ولتسهيل للعملية التصميمية وهم أمر حرب، وبسقت زكي، وهيثم أبو حديد ، وسها عمر ، وفؤاد میرزا ، ومها رجب ، ومحمود الكيالي ، ومحمد إسماعيل ، ونهي عصام ، ويسرا ياسين، مع تواجد ثلاث من المعماريين المتميزين ، وهم وأحمد فياض وكريم العسال ونضال بدر يقومون بعملية التوجيه العام لفرق العمل.

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ونتج عن المارثون إيجاد 10 حلول تصميمية في 5 محاور تتصل بالحياة بعد وباء الكوفيد 19 ، وقامت لجنة تحكيمية بتمثيل دولي من الولايات المتحدة والدنمارك بتقييم الحلول التصميمية وإختيار الفائزين ، من خلال مناظرة إلكترونية أستمرت ، لأربعة ساعات وتم بثها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي هذه الفاعليات ستدور بالكامل من خلال منصات إلكترونية حديثة ، إلتزاما بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة من وزارة الصحة المصرية ، حيث سيتم تقسيم المشاركين لعشر فرق عمل يشرف على كل منها أحد المصممين المحترفين وهم أمر حرب ، وبسنت زكي ، وهيثم أبو حديد ، وسها عمر ، وفؤاد میرزا ، وسها رجب ، ومحمود الكيالي ، ومحمد إسماعيل ، ونهي .عصام ، ويسرا ياسين ليبدأ كل فريق في العمل على أحد المحاور المسابقة الخمسية على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 6 وحتى 8 مايو ، مع تواجد ثلاث من المعماريين المتميزين ، وهم وأحمد فياض وكريم العسال ونضال بدر يقومون بعملية التوجيه العام لفرق العمل . واهتم کایرو ديزاينالون بإيجاد حلول تصميمية في مجالات رئيسية أحدها هو منتجات الحماية الصحية والوقائية ، أما الحلول الأربعة الباقية فهي للتصميمات عالم ما بعد كورونا وتنقسم التصميمية للمنازل ، ولمساحات العمل ، والتخطيط العمراني ، وحلول تصميم الأماكن الترفيهية.



فريق مصرى يفوز بمسابقة كايرو ديزايناثون الدولية عن مشروع تصميمى عن التسوق فى ظل كورونا (1)



فريق مصرى يفوز بمسابقة كايرو ديزايناثون الدولية عن مشروع تصميمى عن التسوق فى ظل كورونا (2)



فريق مصرى يفوز بمسابقة كايرو ديزايناثون الدولية عن مشروع تصميمى عن التسوق فى ظل كورونا (3)



فريق مصرى يفوز بمسابقة كايرو ديزايناثون الدولية عن مشروع تصميمى عن التسوق فى ظل كورونا (4)



