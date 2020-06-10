شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة البابا تواضروس.. بدء دوة "اتبعنى" لخدام إيبارشية البحيرة عبر برنامج زووم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الأربعاء، فى الدورة التنشيطية التى تنظمها إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية للخدام والخادمات المشاركين فى دورات برنامج خدمة اتبعنى على مدار الحلقتين السابقتين من البرنامج. حيث ألقى محاضرة تناول خلالها الآية الواردة فى إنجيل متى: "اطْلُبُوا مِنْ رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ". وأجاب قداسته على أسئلة الآباء الكهنة والخدام المشاركين فى الدورة البالغ عددهم 245 شخص.
من جانبه رحب نيافة الأنبا باخوميوس مطران الايبارشية بقداسه البابا مقدمًا التهنئة لقداسته بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لسيامته أسقفًا.
وتستمر الدورة التنشيطية يوم الجمعة من كل أسبوع على مدار شهر يونيو الجاري.
فيما ترأس الانبا إبرام مطران الفيوم صباح اليوم صلوات القداس الإلهي في عيد وفاة القديس الانبا آبرام بدير العزب بالفيوم وذلك بعد أن صلى أمس عشية العيد الـ 106 لنياحة القديس أمس دون حضور شعبى.
صلى العشية النيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وتم خلال العشية تطييب جسد القديس.
تتلازم عادة الاحتفاظ برفات القديسين فى الكنيسة المصرية، مع طقس آخر وهو طقس تطييب الرفات الذى يجرى وسط صلوات واحتفالات، حيث يصنع حنوط البركة، وهو المادة المستخدمة فى التطييب فى طبق حديدى، يسكب الكاهن زيتًا من العطر، وزيت الناردين المعطر، وهو أحد الزيوت المقدسة لدى المسيحيين، حيث سكبته امرأة على وجه المسيح وفرح بذلك، ويوضع المزيج مع مواد كيميائية عطرة لتصنع منها ما يشبه العجينة التى تتلى فوقها الصلوات والتراتيل، ويدهن به الأنبوب المعدنى الذى يحتفظ برفات القديس.
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