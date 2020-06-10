الصحة: الرياضة ترفع المناعة وتحسن الحالة النفسية خلال أزمة فيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة والسكان:" يمكن للمواطنين الآن تحميل تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، لمعرفة المزيد من الإرشادات للتوعية بڤيروس كورونا، ومعرفة حالات الاشتباه بالإصابة.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى اليوم.

وأوضح البيان، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.