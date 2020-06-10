شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يكشف خطة الوقاية من كورونا داخل لجان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن الأزهر ينفذ سياسة تتفق مع الحفاظ على أبنائها فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن الإجراءات التى يجب أن تتخذ معروفة ومعمول بها دوليا، ونحن ننفذها من أجل حماية أبنائنا والعاملين فى هذا الحقل كله من كورونا.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات لبرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المعاهد الأزهرية قررت أن يأتى الطالب قبل اللجنة بساعة نصف، ولابد أن يكون هناك تباعد اجتماعى نحو متر ونصف أو مترين ويتم تعقيم الطالب قبل الدخول.

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وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن الطالب يدخل اللجنة ومعه كمامة ومن يستقبله يكون معه كمامة وماسك، بجانب وجود جهاز لقياس درجة حرارة الطالب، حيث إن الطالب الذى ظروفه لا تسمح بدخول اللجنة يتم تأجيله الامتحانات.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أنه يتم تعقيم المكان بشكل كامل يوميا، متابعا: نعمل على تعقيم عميق قبل بدء الامتحانات بـ10 أيام، حيث إن هناك 635 لجنة يتم تعقيمهم يوميا.