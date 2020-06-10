شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يصدر تقريرا حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، ملف يتضمن جهود تمكين المرأة المصرية خلال ست سنوات (2014 حتى مايو 2020 ) منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة جمهورية مصر العربية، باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه خلال هذه السنوات الست الماضية فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أن العنوان الرئيسى للسنوات الست الماضية هو توفر إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة.

وأوضحت مرسى أن ذلك يرجع لإيمان الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها حرصاً منه على اعطاءها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من اجل مستقبل ورفعة وطنها.

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وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى، وأنه لم يعد هناك سقفاً لطموح المرأة المصرية لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

وذكرت الدكتورة مايا مرسي أن ملف جهود تمكين المرأة المصرية يتضمن أهم الإنجازات التى حصلت عليها المرأة خلال الست سنوات الماضية والتى تم تقسيمها ضمن المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 (التمكين الاقتصادى- التمكين السياسى- التمكين الاجتماعى- محور الحماية -) متقاطعة مع محورى الثقافة والتشريعات، كما يتضمن معلومات عامة عن وضع المرأة فى مصر.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى أن المرأة المصرية تولت مناصب لم يسبق أن تولتها كمنصب مستشار الرئيس للأمن القومي، ومنصب محافظ، بخلاف 25% من مقاعد البرلمان، و 31 % من نواب المحافظين، وقد بدأ كل هذا بإعلان الرئيس عام 2017 عاماً للمرأة، لكن الأمر لم يقتصر على عام واحد بل كانت أعواماً متتالية للمرأة، فعملت الحكومة على عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، إلى جانب تصريح الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة.