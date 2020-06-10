شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مضاعفة السلع الغذائية والخضر واللحوم بالمنافذ بسعر مخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة العامة للزراعات المحمية فتح منافذها طوال أيام الأسبوع ماعد الجمعة، ومضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والدفع بالسيارات المتحركة بسعر مخفض يصل الى 25 % ، لرفع العبء عن المواطن .

أكد المهندس أحمد فتحى مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال تفقدة منافذ وزارة الزراعة، كلف منافذ الزراعات المحمية بزيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية، موضحا أنه تم الدفع بالعديد من المنافذ المتنقلة وزيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها " البط ، الفراخ، والكبد، والحمام ، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى، بسعر مخفض وتخفيضات تصل لـ25% ، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح مدير تسويق الزراعات المحمية ، أن منافذ الزراعات المحمية تفتح ابوابها للجمهور طوال ايام الاسبوع ماعد الجمعة، حيث تقرر زيادة طرح اللحوم البلدى، وهناك سعر مخفض على البط والارانب والفراخ ، وجميع الخضروات، والزيتوت، والسمن، والأسماك، والفول البلدى، والعدس، والمربات وعسل النحل، مشيرا إلى أن منافذ الزراعات المحمية ، تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والاحياء الجديدة.

وأكد " فتحى " ،أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها ، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية ، وذلك في إطار العمل على ضبط الأسعار.