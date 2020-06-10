‎التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000جنيه لليوم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يونيو، حيث أشارت إلى انتظام الصرف لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه، لليوم الثانى وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة صرف المعاشات والتى أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الأيام الأربعة الأولى، حيث بلغ إجمالى حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أعلنت فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية A.T.M وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الأول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها وعددهم 1 مليون قائم بالصرف أيام (7 -8) من شهر يونيو، وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم 9 يونيو.
وأنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 اشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.
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