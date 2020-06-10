شكرا لقرائتكم خبر عن مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها جربمة لصوص حاولوا قتل شاب معاق اعتقادا منهم بانه يبلغ الشرطة عنهم بمنطقة ساقية مكي بالجيزة.



ويعرض البرنامج لقاء مع المجني عليه الذي تعرض للتعذيب على يد خارجين عن القانون، وشهادات أقاربه وشهود العيان على الحادث.

Advertisements

برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.