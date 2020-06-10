الصحة العالمية: الموجة الثانية من اصابات كورونا لم نصلها حتى الآن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط أن الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تصل مصر، ومازلنا نرصد إصابات فى معدلات ليست ضخمة.

وتابعت: لا تهتموا بالموجة الثانية ولكن اهتموا بالإجراءات الاحترازية المختلفة واتباع الإرشادات الصحية.

وكان الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط قال إن مسالة ضعف الفيروس من عدمة لا نملك أى بيانات او معلومات عليها مطلقا لكن نطالب الجميع بالتحلي بالحذر والتباعد الاجتماعى.

وقال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان : هناك بروتوكول علاج موحد اتفق علية العالم لعلاج كوفيد 19 ولا تزال التجارب السريرية تعمل في جميع دول العالم للتأكد من فاعليته.

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وأضاف: تم وضع اشتراطات محددة لاكمامات القماش علينا العمل بها والالتزام بارتدائها وكشف عن إمكانية ظهور اصابات جديدة بكورونا فى الصين فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر المقبل وفق الدراسات التي تجريها الصين وتابع هناك متابعة دقيقة لذلك.

وحول الوضع في اليمن قال:" الوضع صعب وهناك عدم استقرار وضعف في القطاعات الامدادية والتمونية ما أحدث انخفاض للمناعة بسبب عدم الغذاء الجيد".

وتابع: يوجد 33 فريق يضم 1700 شخص يتعامل هناك لمساعدة المواطنين فى هذة الجائحة.