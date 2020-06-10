شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة الموت.. تعرف على عشاق الاستعراض بالموتوسيكل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستعراض بالموتوسيكلات واحدة من أخطر الرياضات في العالم، ففيها يواجه اللاعب الموت يوميا، فأي خطأ أو غفوة ربما تؤدي لمصري غير محسوب، وهنا نعيش يوم مع أحد عشاق الاستعراض بالموتوسيكلات، ليروي لنا رحلته مع اللعبة وعشقها، وأساليبه المختلفة في الاستعراض باستخدام الدراجات النارية.

ويروي محمد سلفانا، لاعب الموتوسيكلات، كيف يحافظ على حياته، ويبتعد عن مخاطر اللعبة قدر الإمكان، باستخدام واقي للجسد، وأدوات مختلفة مع الانتباه جيدا ودراسة كل حركة يقوم بها قبل تأديتها ليضمن الخروج بسلام.

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ويقول أن الكثيرين لا يعرفون شيئا عن هذه الرياضة، ولا يقدرون حبهم لها، ولكنها هواية ممتعة للغاية يستمتع دائما بالحياة معها وتجربتها واحترافها أيضا، رغم ما يتعرض له من إصابات جراء ممارستها.