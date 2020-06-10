شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد شروط والأوراق المطلوبة لقبول اعتذرات المعلمين عن أعمال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط الاعتذارات للمعلمين المتقدمين للمشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث خصصت اللجنة المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة مقرات على مستوى الجمهورية لقبول اعتذارات المعلمين الذين يتقدمون للمشاركة فى أعمال الامتحانات، ويتم استقبال طلبات الاعتذار خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن شروط قبول، الأعذار المرض، ويتم التقدم بقومسيون طبى حديث معتمد ومختوم من جهات الاختصاص أو سفر الزوج أو وفاته أو وجود طفل رضيع بالنسبة للمعلمات عمره سنتين، أو أقل، وعمل الزوج بمناطق نائية ورعاية طفل معاق أو ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

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وأتاحت الوزارة للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بمختلف تخصصاتها من التوجه لمقار لجان الادارة لتقديم اعتذارات عن المشاركة في اعمال الامتحانات بشكل يدوى، على أن يتم تقديم الاعتذارات فقط من خلال المندوب المفوض من جهة العمل

وأكدت الوزارة أن الأوراق المطلوبة، للاعتذارات" أصل الاجازة المرضية المعتمدة من القومسيون الطبي، وصورة البطاقة الشخصية وأصل التكليف وصورة البطاقة وشهادة ميلاد الطفل وأصل التكليف، موضحة أنه فى حالة تكليف الزوج والزوجة، تكون الأوراق عبارة عن" اعتذار من العضو المكلف والتكليف الأصلي للزوج والزوجة وصورة البطاقة للزوج والزوجة.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أثناء تقديم الاعتذرات.